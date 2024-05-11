Специалист по фэншую Джемма, которая ведет свой личный блог в инстаграме, рассказала, что некоторых вещей в спальне надо избегать, чтобы обеспечить себе спокойный и здоровый сон.

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Спальня – это место, где мы восстанавливаемся и заряжаемся энергией. Главное, что там должно быть – кровать и тумбочка для книг, а все остальные дополнительные вещи могут быть лишними. Что именно не рекомендуется иметь в спальне по словам эксперта – читайте дальше.

Телевизор

Экран телевизора излучает свет, который может нарушить естественный цикл сна и задержать выработку мелатонина. Этот гормон отвечает за сон. Просмотр телевизора перед сном может возбуждать мозг, поэтому заснуть будет труднее. А еще специалист говорит, что телевизор может плохо влиять на интимные отношения между партнерами.

Растения

Джемма не очень советует держать в спальне вазоны. Несмотря на то, что они способны очищать воздух или создавать уютную атмосферу, в них содержится много энергии Ян, которая не способствует спокойствию, который необходим для здорового сна. Некоторые растения даже забирают кислород, а это влияет на качество сна.

Плохо на наше состояние могут влиять и цветы, к примеру, лилии. Они поглощают кислород, поэтому вы можете чувствовать усиленную боль головы.



Эксперт по фэншую не советует держать растения в спальне / Фото Pexels

Аквариум

Расположение аквариума в спальне имеет негативное влияние, а все потому, что подвижная вода и живые рыбки – это источник энергии Ян, которая нарушает спокойствие и расслабление, которые необходимы для здорового сна.

Чтобы обеспечить гармонию в своем доме, постарайтесь отказаться от этих нескольких вещей, чтобы обеспечить себе спокойный отдых.