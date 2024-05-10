Незваные гости дома – это совсем неприятно, и особенно в случае, когда это пауки. Избавиться от них достаточно сложно, и они не появляются ниоткуда. И хотя есть большое количество причин, по которым они могут поселиться у вас дома, вот несколько из ошибок, которых вы могли допускать.

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В вашей ванной слишком много пара

Возможно, вы думаете, что вы одиноки, когда принимаете горячий душ, но именно эти процедуры привлекают в вашу ванную и квартиру в целом пауков. Они могут не искать воду для того, чтобы утолить жажду, а вместо этого просто наслаждаются местами с повышенной влажностью.

Поэтому не забывайте о тщательном проветривании ванной комнаты после каждого раза, как вы ею пользуетесь. Открывайте окна, если они есть, и оставляйте двери открытыми.

У вас слишком много комнатных растений

Вам может показаться, что не бывает слишком много комнатных растений, но у такого их количества все же есть свои недостатки – они создают идеальные условия для размножения и проживания пауков.

Обычно у вас дома они не сталкиваются с хищниками, которые бы угрожали им в природе, и именно это делает помещение и ваши комнатные растения приятной и удобной средой для проживания.



Комнатные растения могут привлекать пауков / Фото Pexels

Не убираете регулярно

Для того, чтобы предотвратить появление пауков, важно создать график уборки и придерживаться его неукоснительно. Не забывайте и о том, чтобы проводить осмотры дома и двора на предмет проблемных участков. Пауки могут прятаться под карнизами, в углах и на потолке и тому подобное.

Долго храните мусор

Мусор – это еще одно практически приглашение для пауков в ваш дом. Пауки, которые плетут паутину, предпочитают делать это в тихих, защищенных местах. И ящик с переполненным мусором – практически идеальное место для этого.