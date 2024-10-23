Соду добавляют в выпечку печенья или тортов, пишет Southern Living. Кроме того, она способна отчищать грязь, удалять стеклянные пятна и избавлять от плохих запахов. Но перед тем, как содой чистить ванну, кухонную столешницу или деревянные столы, узнайте какие поверхности можно ею чистить, а какие – нет.

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Эксперты говорят, что сода некоторые поверхности может испортить или поцарапать. Поэтому советуем ознакомиться со списком бытовых материалов, которые нельзя чистить содой.

Алюминий

Металлические поверхности выдерживают грубость соды, однако алюминий ею мыть не стоит. На алюминиевых кастрюлях могут быть загрязнения , однако чистить его стоит специальными средствами. Сода повредит алюминий и обесцветит его.

Серебро

Сода может поцарапать поверхность серебра, поэтому чистить серебро лучше другими методами. Ювелирные изделия, особенно очень дорогие, стоит доверять специалистам.

Медная посуда

Нельзя пищевой содой мыть медные кастрюли и сковородки. Она может вступить в реакцию с медью и посуда быстрее потускнеет.

Стекло

Эксперты говорят, что содой нельзя мыть стеклянные поверхности: окна, посуду или плиты. Сначала царапины на стеклянных поверхностях будут микроскопическими, но со временем они могут стать больше и накапливать в маленьких бороздках пыль и грязь.



Нельзя содой мыть стекло / Фото Pexels

Мраморные поверхности

Если на вашей кухне есть мраморные стойки, то ни в коем случае их нельзя мыть пищевой содой. Зернистость соды приведет к тому, что камень начнет терять свой блеск и избавится от защитного покрытия на мраморе.

Кожаная мебель и одежда

Нельзя для очистки кожаного дивного, кресла или одежды использовать соду. Кожа имеет натуральные масла, которые сохраняют эластичность материала. Сода может их удалить, поэтому кожа потрескается и потеряет свою эластичность.

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Древесина

Нельзя содой мыть деревянные поверхности или пол, поскольку средство может оставить царапины. Особенно нельзя содой чистить старинную мебель из-за ее деликатности.