Соду додають до випічки печива чи тортів, пише Southern Living. Окрім того, вона здатна відчищувати бруд, видаляти скляні плями та позбавляти від поганих запахів. Та перед тим, як содою чистити ванну, кухонну стільницю чи дерев’яні столи, дізнайтеся які поверхні можна нею чистити, а які – ні.

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Експерти кажуть, що сода деякі поверхні може зіпсувати чи подряпати. Тому радимо ознайомитися зі списком побутових матеріалів, які не можна чистити содою.

Алюміній

Металеві поверхні витримують грубість соди, однак алюміній нею мити не варто. На алюмінієвих каструлях можуть бути забруднення, однак чистити його треба спеціальними засобами. Сода пошкодить алюміній та знебарвить його.

Срібло

Сода може подряпати поверхню срібла, тому чистити його краще іншими методами. Ювелірні вироби, особливо дуже дорогі, варто довіряти фахівцям.

Мідний посуд

Не можна харчовою содою мити мідні каструлі та сковорідки. Вона може вступити в реакцію з міддю й посуд швидше потьмяніє.

Скло

Експерти кажуть, що содою не можна мити скляні поверхні: вікна, посуд чи плити. Спочатку подряпини на скляних поверхнях будуть мікроскопічними, але з часом вони можуть стати більшими й накопичувати в маленьких борозенках пил та бруд.



Не можна содою мити скло / Фото Pexels

Мармурові поверхні

Якщо на вашій кухні є мармурові стійки, то в жодному разі їх не можна мити харчовою содою. Зернистість соди призведе до того, що камінь почне втрачати свій блиск й позбудеться від захисного покриття на мармурі.

Шкіряні меблі та одяг

Не можна для очищення шкіряного дивну, крісла чи одягу використовувати соду. Шкіра має натуральні масла, які зберігають еластичність матеріалу. Сода може їх видалити, тож шкіра потріскається й втратить свою еластичність.

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Деревина

Не можна содою мити дерев’яні поверхні чи підлогу, оскільки засіб може залишити подряпини. Особливо не треба содою чистити старовинні меблі через їхню делікатність.