Прежде всего уксус является помощником в приготовлении блюд, но хозяйки часто его используют для решения бытовых проблем. Уксус способен отстирать пятна и одежде, удалить грязные поверхности или отчистить окна.

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Однако вы должны понимать, что не во всех случаях можно использовать уксус. Обработка определенных поверхностей уксусом может их серьезно повредить, поэтому запомните, что ни в коем случае нельзя обрабатывать уксусом.

Каменная плитка на полу

Кислая среда портит натуральный камень, поэтому мытье плитки уксусом может нанести серьезный вред. Также этот материал не любит средства, содержащие аммиак и лимонный сок.

Паркетный пол

Такой пол уксус может сильно повредить, хотя в сети и идут споры между хозяйки, потому что у кого-то он уничтожил паркет, у кого-то – наоборот, отчистил. Скорее всего, все дело в концентрации, и лучше не рисковать и выбрать магазинные средства, которые хорошо справятся с очисткой паркетного пола.



Паркетный пол нельзя мыть уксусом / Фото Pexels

Утюг

Иногда в сети можно встретить непрофессиональные рекомендации по очистке утюга уксусом. К примеру, советуют раствор уксуса заливать в резервуар для воды, чтобы очистить накипь, но таких советов лучше не применять, поскольку из-за такой обработки утюг может перестать работать.

Также не стоит с помощью уксуса очищать подошву утюга, потому что это тоже не приведет ни к чему хорошему.