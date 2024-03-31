Насамперед оцет є помічником в приготуванні страв, але господині часто його використовують для вирішення побутових проблем. Оцет здатен відіпрати плями та одязі, видалити брудні поверхні чи відчистити вікна.

Читайте також Як позбутися неприємного запаху з пилососа: є лише один дієвий метод

Однак ви повинні розуміти, що не у всіх випадках можна використовувати оцет. Оброблення певних поверхонь оцтом може їх серйозно пошкодити, тому запам’ятайте, що ні в якому разі не можна обробляти оцтом.

Кам’яна плитка на підлозі

Кисле середовище псує натуральний камінь, тож миття плитки оцтом може нанести серйозну шкоду. Також цей матеріал не любить засоби, які містять аміак та лимонний сік.

Паркетна підлога

Таку підлогу оцет може сильно пошкодити, хоч в мережі й точаться суперечки між господині, бо в когось він знищив паркет, в когось – навпаки, відчистив. Найімовірніше, вся справа в концентрації, та краще не ризикувати та обрати магазинні засоби, які добре впораються з очищенням паркетної підлоги.



Паркетну підлогу не можна мити оцтом / Фото Pexels

Праска

Часом в мережі можна зустріти непрофесійні рекомендації щодо очищення праски оцтом. До прикладу, радять розчин оцту заливати в резервуар для води, щоб очистити накип, але таких порад краще не застосовувати, оскільки через таку обробку праска може перестати працювати.

Також не варто за допомогою оцту очищати підошву праски, бо це теж не призведе ні до чого доброго.