Будьте осторожны: что нельзя сажать возле смородины

Каждый садовод вам скажет, что очень важно, чтобы любые растения имели правильное соседство, поскольку оно довольно сильно влияет на рост. Не только определенные овощи не стоит сажать рядом, но кусты. Если не придерживаться этого правила, то они будут давать плохой урожай.

Возле черной смородины нельзя сажать несколько кустов, пишут Porady 24. Если хотите иметь хороший урожай, постарайтесь высаживать их в другом месте.

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Садоводы говорят, что не рекомендуется сажать рядом красную и черную смородину, потому что они имеют одинаковые заболевания, поэтому такое соседство является нежелательным. Если же кусты уже растут рядом, то следует применять профилактическое опрыскивание.



Названы растения, которые нельзя сажать рядом со смородиной / Фото Pexels

Что нельзя сажать возле черной смородины

Не стоит сажать рядом со смородиной растения, которые имеют общих вредителей и использовать участок, где росли растения тех же микроэлементов культуры. Неудачным соседством является малина, потому что она мешает росту смородины и болеет похожими заболеваниями.

Вишня будет затенять смородину, а корневая система заберет все питательные вещества из почвы. Высокая яблоня или слива способна затенить кусты смородины, поэтому это уменьшит их урожайность.

Вы должны помнить, что черная смородина должна расти на освещенном участке, а все высокие деревья посажены рядом, будут подавлять ее рост.

Что можно сажать возле смородины

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Охотно можете сажать кусты клубники, которая никак не повредит смородине. Такое соседство является удачным, но учтите, что клубника тоже любит солнце, поэтому важно, чтобы кусты смородины ее не затеняли. Также хорошими соседями являются овощи и зелень, кроме огурцов и томатов.