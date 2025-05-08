Испортите урожай: что нельзя сажать возле лука: что нельзя сажать возле лука
- Не следует сажать шалфей, спаржу, другие виды лука, чеснок, фасоль, горох и бобовые рядом с луком, поскольку это может негативно повлиять на рост овощей.
- Неправильное соседство с луком может привести к уменьшению урожая из-за конкуренции за питательные вещества или привлечения вредителей.
Лук является популярным овощем на огороде, поэтому без его посадки не обходится ни один дачник. Чтобы урожай вас порадовал, стоит не только культуру правильно посадить, подливать и подпитывать, но и знать, какие растения нельзя возле него сажать.
Дело в том, что некоторые овощи очень плохо переносят соседство с другими овощами или растениями, пишет 24 Канал. Неподходящие комбинации культур могут привести к тому, что плохо уродится не только лук, но и все другие близкие посадки.
Смотрите также Как сажать зеленый лук в квартире: есть простой секрет
Что нельзя сажать возле лука
Шалфей
Это ароматное растение имеет существенный минус – в нем содержится много азота, поэтому если посадить его рядом с луком, это может плохо повлиять на рост овощей.
Спаржа
Лук и спаржа имеют сходства в том, что питаются одинаковыми питательными веществами. Если посадить спаржу рядом с луком, это лишь приведет к тому, что полезные для роста не получит ни спаржа, ни лук.
Семейство луковичных
Чеснок и различные виды лука – порей, шалот или шнитт – рекомендуется рассаживать. Если они будут посажены рядом, то это может привлечь много вредителей, поэтому их надо рассадить, чтобы избежать неприятностей.
Возле лука нельзя сажать определенные растения / Фото Pexels
Фасоль, горох и бобовые
Лук способен убить бактерии, которые являются полезными для роста фасоли, гороха и бобовых. Такое соседство сильно замедлит их рост.
Лунный календарь на май помогает садоводам определить оптимальные дни для посадки различных растений и ухода за ними. Когда сажать растения в мае – читайте в нашем материале.