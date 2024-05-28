Эти растения нужно сажать возле помидоров: урожаю не будет конца

Правильное соседство чрезвычайно важно при посадке любой культуры, и это касается также и помидоров. Поэтому для того, чтобы уменьшить количество вредителей и получить хороший урожай, вам нужно правильно высадить свои растения.

Если вы хотите выращивать томаты у себя на участке, вам нужно подумать о сопутствующей посадке, а именно о методе размещения определенных растений рядом, чтобы они подпитывали друг друга и помогали росту.

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Что можно сажать возле помидоров

Существует несколько растений, которые будут очень хорошо расти возле томатов, и они будут помогать в развитии друг друга. В частности, вы можете ориентироваться на этот список:

базилик;

кустовая фасоль;

морковь;

салат;

огурцы;

лук;

сельдерей;

настурции;

перец;

петрушка.

Многие садоводы убеждены в том, что так называемые "растения-друзья" могут даже улучшить почву и создать необходимую для помидоров тень, а также улучшить вкус томатов. Растения же, которые не вырастают слишком высокими, например, травы, будут лучшими компаньонами для помидоров.

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Они могут занимать большое пространство, а также покрывают почву, помогая этим сохранить влагу и подавить сорняки.



Помидоры нужно сажать возле правильных соседей / Фото Pexels

Впрочем, есть растения, которые никогда не стоит сажать возле помидоров, ведь они задержат рост растений: