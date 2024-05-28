Эти растения нужно сажать возле помидоров: урожаю не будет конца
Источник:ТСН
Правильное соседство чрезвычайно важно при посадке любой культуры, и это касается также и помидоров. Поэтому для того, чтобы уменьшить количество вредителей и получить хороший урожай, вам нужно правильно высадить свои растения.
Если вы хотите выращивать томаты у себя на участке, вам нужно подумать о сопутствующей посадке, а именно о методе размещения определенных растений рядом, чтобы они подпитывали друг друга и помогали росту.
Интересно Как избавиться от долгоносика на клубнике: народный метод устранит 80% вредителей
Что можно сажать возле помидоров
Существует несколько растений, которые будут очень хорошо расти возле томатов, и они будут помогать в развитии друг друга. В частности, вы можете ориентироваться на этот список:
- базилик;
- кустовая фасоль;
- морковь;
- салат;
- огурцы;
- лук;
- сельдерей;
- настурции;
- перец;
- петрушка.
Многие садоводы убеждены в том, что так называемые "растения-друзья" могут даже улучшить почву и создать необходимую для помидоров тень, а также улучшить вкус томатов. Растения же, которые не вырастают слишком высокими, например, травы, будут лучшими компаньонами для помидоров.Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.
Они могут занимать большое пространство, а также покрывают почву, помогая этим сохранить влагу и подавить сорняки.
Помидоры нужно сажать возле правильных соседей / Фото Pexels
Впрочем, есть растения, которые никогда не стоит сажать возле помидоров, ведь они задержат рост растений:
- капуста;
- брокколи;
- цветная капуста;
- укроп.