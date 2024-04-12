Худшее соседство без урожая: узнайте, что нельзя сажать возле помидоров

12 апреля 2024, 23:15
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Источник:

u-news

Во время посадки овощей стоит помнить о правильном соседстве. Ведь от этого зависит рост и развитие саженцев.

В частности, правильные соседи могут обогатить помидоры питательными веществами. А вот неправильные ухудшают их состояние, рост, а также снижают урожайность и качество плодов.

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Что нельзя сажать возле помидоров

Худшими соседями для помидоров являются:

  • горох, цветная капуста, брокколи и кольраби,
  • укроп, фенхель и мелисса, в частности, фенхель останавливает рост овощей,

Если расположить с южной стороны кукурузу и другие высокорослые овощи, то томатам будет не хватать солнечного света. Это ухудшит их рост и развитие. Более того, помидоры могут погибнуть.

Нежелательными соседями являются и баклажаны, поскольку они ниже помидоров и окажутся в их тени. Также эти овощи относятся к одному семейству и их поражают похожие вредители и болезни.

Плохим соседом для помидоров является картофель, ведь с него на томаты точно перелезут колорадские жуки.


Некоторые растения нельзя сажать возле помидоров / Фото Unsplash

Что можно сажать возле помидоров

  • Больше всего помидоры любят бобовые, за исключением гороха. В частности, хорошим вариантом будет вьющаяся фасоль и небольшие кусты нута.
  • Удачно сочетаются с помидорами лук, чеснок, редис, морковь, пастернак, свёкла и тыква.
  • Хорошими соседями являются различные виды салатов. Оптимальным вариантом будут шпинат, щавель, сельдерей, ромен, руккола, кресс-салат.
  • Не будут мешать помидорам и тимьян, чабер, шалфей, душица, орегано и базилик.
  • В свою очередь, спаржа, зеленый лук и чеснок отпугивают своим запахом вредителей.
  • Будут отпугивать томатную гусеницу и огурцы, поэтому их можно сажать рядом с помидорами.
Автор: Ольга Котів