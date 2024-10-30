В современном доме точно можно найти немало различных приборов, которые облегчают жизнь и домашние дела. И один из них – это духовая печь. Вот только ставить в нее можно далеко не все, и Porady 24 делятся списком вещей, которые использовать там точно не стоит.

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Пластик

Если вы думали, можно ли ставить в духовку пластиковые тарелки, то ответ здесь однозначный – нет. Этот материал очень легко плавится при высокой температуре, и вместо блюда вы получите только липкое месиво. Кроме того, в пластике могут содержаться вредные химические вещества, которые будут выделяться под действием высоких температур.

Картон и бумага

Если у вас есть посуда, изготовлена из бумаги или картона, ни за что не ставьте ее в духовку – по крайней мере, если вашей целью не является устройство пожара у себя дома.



Картонную посуду нельзя ставить в духовку / Фото Pexels

Дерево

Деревянные миски, тарелки и столовые приборы – это еще одно табу для духовок. Даже подогревать пищу в такой посуде не стоит, ведь это может привести к деформации посуды, или же она даже может треснуть из-за высокой температуры.

Какие вещи нельзя хранить в ящике духовки?

Конечно же, духовой печью пользуются далеко не каждый день, и поэтому она часто становится еще одним дополнительным ящиком на кухне для хранения всей кухонной утвари. Вот только делать так не стоит – по крайней мере, далеко не со всеми вещами.

Итак, вот что нельзя хранить в ящике духовки: