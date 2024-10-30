У сучасному домі точно можна знайти чимало різних приладів, які полегшують життя та хатні справи. І один з них – це духова піч. Ось тільки ставити у неї можна далеко не все, і Поради 24 діляться списком речей, які використовувати там точно не варто.

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Пластик

Якщо ви думали, чи можна ставити у духовку пластикові тарілки, то відповідь тут однозначна – ні. Цей матеріал дуже легко плавиться за високої температури, і замість страви ви отримаєте тільки липке місиво. Окрім того, у пластику можуть міститися шкідливі хімічні речовини, які будуть виділятися під дією високих температур.

Картон та папір

Якщо у вас є посуд, виготовлений з паперу чи картону, нізащо не ставте його в духовку – принаймні, якщо вашою метою не є влаштування пожежі в себе вдома.



Картонний посуд не можна ставити в духовку / Фото Pexels

Дерево

Дерев'яні миски, тарілки та столове наряддя – це ще одне табу для духовок. Навіть підігрівати їжу у такому посуді не варто, адже це може призвести до деформації посуду, або ж він навіть може тріснути через високу температуру.

Які речі не можна зберігати в ящику духовки?

Звісно ж, духовою піччю користуються далеко не щодня, і через це вона часто стає ще однією додатковою шухлядою на кухні для зберігання усього кухонного начиння. Ось тільки робити так не варто – принаймні, далеко не з усіма речами.

Отож, ось що не можна зберігати в ящику духовки: