Эзотерики верят, что каждая вещь в доме имеет свою неповторимую энергетику, сообщает 24 Канал. И некоторые из этих вещей нельзя выбрасывать во время новогодних праздников, ведь так вы рискуете навлечь на себя неудачи и беды.

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Праздничные украшения

Каждый год во время просмотра коробки с украшениями неожиданно выясняется, что часть из них уже сломалась, или просто стала неактуальной. Вы можете не вешать эти украшения на елку, но выбрасывать их сразу же не стоит.

Народные приметы гласят, что этим действием вы можете разрушить положительную энергию дома, поэтому лучше подождать до момента, пока вы уберете елку, и только тогда избавляться от лишних декораций.

Любимая одежда

Иногда любимая одежда уже становится настолько потертой, что единственное, что остается с ней сделать – это выбросить. Вот только делать это в течение зимних праздников не советуют, ведь одежда, особенно та, что вы часто носили, хранит в себе энергию и воспоминания. И если вы выбросите ее прямо сейчас, это может лишить дом положительной энергии.

Сувениры из путешествий

Эти вещи, конечно же, также несут приятные воспоминания и впечатления о новых местах. И даже если вы думаете, что сувенир не вписывается в ваш интерьер, не стоит его выбрасывать – лучше спрятать его. Также эзотерики верят, будто выбрасывание сувениров может привести к потере связи с приключениями и уменьшению внутреннего богатства.



Сувениры не стоит выбрасывать из дома / Фото Pexels

Картины

Выбрасывать произведения искусства зимой, во время праздников, строго запрещено: это якобы может привести к творческому кризису в течение следующего года. Кстати, просто отдавать их знакомым также не стоит. Гораздо лучше будет продать картины или статуэтки, которые вам больше не нравится, за символическую сумму. Так вы сможете избежать потенциальных негативных последствий.

Посуда

Выбрасывать посуду из дома накануне Нового года – это совсем неудачная примета. Гораздо лучше будет подождать конца зимы. Считается, что из всей кухонной утвари именно посуда несет больше всего энергетики – как положительной, так и отрицательной.