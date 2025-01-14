Хотя в раковине постоянно оказывается немало запрещенных продуктов, есть один, который особенно опасен, и многие об этом даже не подозревают, сообщает 24 Канал.
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Что нельзя сливать в раковину?
Возможно, вы и не подозревали об этом, но масло – это серьезная опасность всей канализационной системе. Из-за этой привычной жидкости, остатки которой часто сливают, она может выйти из строя: масло охлаждается в трубах и оседает на их поверхности.
Поэтому если вы готовите что-то в сковороде или кастрюле с использованием большого количества масла, точно не стоит сразу же после приготовления сливать его в раковину. Вместо этого нужно сделать так: подождите, пока поверхность остынет, возьмите бумажное полотенце и уберите остатки жира. После этого уже можно начинать мыть сковороду или кастрюлю с моющими средствами.
Масло нельзя выливать в раковину / Фото Pexels
Также для удаления остатков масла можно использовать и обычную туалетную бумагу. Кстати, ее можно использовать впоследствии для быстрого разжигания печки или камина, если вы живете в частном доме.
Вот несколько основных причин, по которым нельзя выливать масло в слив:
- Проблемы с трубами. Когда масло только попадает в слив, оно становится одной из причин засорения в трубах. Липкий жир, когда охлаждается, образует на стенках труб тонкий и липкий слой, что со временем собирает остатки пищи и другие мусорные частицы, создавая серьезные препятствия для водоотвода.
- Поломка. Сложные засоры могут привести к поломкам в системе водоотведения. А это значит, что выливание масла в раковину может привести к довольно дорогостоящему ремонту.
- Экологические аспекты. Вы могли об этом и не догадываться, но выливание масла в раковину имеет и негативные экологические последствия – масло после канализации может попасть и в водные источники, создав так проблемы для окружающей среды.