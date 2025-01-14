Хоч в раковині постійно опиняється чимало заборонених продуктів, є один, який особливо небезпечний, і чимало людей про це навіть не підозрюють, повідомляє 24 Канал.

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Що не можна зливати у раковину?

Можливо, ви й не підозрювали про це, але олія – це серйозна небезпека усій каналізаційній системі. Через цю звичну рідину, залишки якої часто зливають, вона може вийти з ладу: олія охолоджується в трубах та осідає на їхній поверхні.

Тож якщо ви готуєте щось у сковороді чи каструлі із використанням великої кількості олії, точно не варто відразу ж після приготування зливати її до раковини. Натомість потрібно зробити так: зачекайте, поки поверхня охолоне, візьміть паперовий рушник та приберіть рештки жиру. Після цього вже можна починати мити сковороду чи каструлю з мийними засобами.



Олію не можна виливати в раковину / Фото Pexels

Також для видалення залишків олії можна використовувати та звичайний туалетний папір. До речі, його можна використати згодом для швидшого розпалення пічки чи каміна, якщо ви живете у приватному будинку.

Ось кілька основних причин, з яких не можна виливати олію у злив: