Положите это в лунку во время посадки перца: результат будет невероятный

Многие пытаются выращивать перец у себя на огороде и одновременно избегают использования чрезмерного количества "химии". Но даже так вы все еще можете получить невероятный урожай.

Для того, чтобы получить максимальный урожай от вашего перца, нужно правильно его сажать и вносить удобрения, которые помогут ему хорошо развиваться. И сделать это нужно с самого начала.

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Что нужно вносить в лунку при посадке перца

Для того, чтобы посадить перец, нужно выбрать правильную почву, и отлично подойдет участок на суглинистом или супесчаном. Но обращайте внимание, что на него должно попадать много солнечного света.

Перед посадкой перца почву нужно удобрить: с осени в нее добавляют компост – примерно одно ведро на квадратный метр и 300 граммов костной муки. Уже после зимы вы также можете внести перегной в землю и 1 стакан золы.

Многие огородники вносят удобрения также и прямо во время посадки перца. И они останавливаются именно на домашних, а не магазинных вариантах. И, хоть вы можете быть удивлены, немало народных рецептов могут быть не хуже по качеству, чем "химия".



Перец нужно сажать перец / Фото Pexels

Что положить в лунку во время посадки:

раствор коровяка – для этого нужно разбавить 0,5 литра удобрения на ведро воды и влить по литру раствора в лунку. Также добавить перегной и почву;

– для этого нужно разбавить 0,5 литра удобрения на ведро воды и влить по литру раствора в лунку. Также добавить перегной и почву; золу – добавлять горсть;

– добавлять горсть; костная мука – по 2 столовые ложки на куст, также добавлять компост и огородную почву;

– по 2 столовые ложки на куст, также добавлять компост и огородную почву; пепел, луковая шелуха и яичная скорлупа – добавлять мо горсти, смесь подходит и для посадки помидоров.

Еще один универсальный рецепт, который также подходит и для огурцов и помидоров – это кусочки банановой кожуры. Она удивительно богата на калий, фосфор и кальций. Для того, чтобы использовать кожуру банана, ее нужно измельчить и добавить во время высадки.