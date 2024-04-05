Что можно посадить возле клубники: нужно знать
Источник:Апостроф
Опытные огородники знают, что очень важно задуматься над тем, в каком порядке вы посадите растения у себя на огороде. И с клубникой нужно быть особенно внимательными.
Для того, чтобы получить летом хороший урожай, вам нужно работать над огородом еще весной. И недостаточно только подготовить почву и семена – нужно также подумать над тем, какие растения где вы посадите.
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Какие есть правила выбора растений-соседей
Когда вы планируете свой огород, вам нужно учесть несколько несложных, но действительно обязательных правил. В частности:
- Не сажайте рядом растения, которые нуждаются в одинаковых питательных веществах.
- Нельзя сажать рядом растения, которые имеют общие болезни или вредителей.
- Не стоит сажать рядом растения, которые требуют разного количества воды.
- Учитывайте размеры растений, чтобы они не перекрывали свет друг другу.
Что можно посадить возле клубники
Если вы хотите получить очень много ягод весной и летом, вам нужно, чтобы растения, которые вы посадите рядом с клубникой, не только не мешали их расти, но и были естественными защитниками от вредителей.
Прежде всего, подумайте о посадке зелени. Ее можно сажать где угодно, ведь она чрезвычайно неприхотлива, и вредители ею обычно не интересуются. У вашей грядки клубники базилик, шпинат, салат, щавель и руккола будут не только выглядеть красиво, но и способствовать лучшему урожаю.
Другой неплохой вариант – это бобовые. Вы можете посадить возле клубники фасоль, сою, горох, чечевицу или другие бобовые. А корни этих растений будет способствовать разрыхлению почвы. Кроме того, вы можете насытить его азотом, а это также будет полезным для клубники.
Возле клубники будут хорошо расти и другие ягоды – малина, крыжовник, смородина. И потому, что кусты имеют совсем другую структуру корней, эти растения могут бороться за питательные вещества с клубникой.