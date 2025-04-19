Уборка дома перед приходом гостей – это важная задача, которой, впрочем, не хочется уделять слишком много времени, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И поэтому стоит запомнить несколько основных вещей, которые нужно сделать прежде всего.

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Обратите внимание на беспорядок

Беспорядочная куча почты при входе или гора немытой посуды – это то, что точно привлечет внимание ваших гостей, и вообще создает ощущение хаоса. И если у вас есть всего несколько минут, чтобы подготовиться к неожиданным гостям, вы можете сложить хлам в корзину и спрятать его на потом, или сложить посуду в посудомоечную машину, если нет времени его мыть.

Но не забудьте позаботиться об этом беспорядке после того, как гости уйдут, а не оставляйте его ждать слишком долго в темном углу дома.

Вынесите мусор

Переполненный мусорный бак на кухне или в туалете – это то, что может создать негативное впечатление о вашем доме, даже если он достаточно чистый. Кроме того, мусора в ведре может испортить запах в вашем доме, поэтому позаботиться об этом перед приходом гостей – достаточно удачная идея.



Мусор перед приходом гостей нужно вынести / Фото Pexels

Быстро протрите поверхности

Крошки на столешницах на кухне или волосы в раковине ванной комнаты могут создать ощущение грязи в вашем доме. Все, что нужно сделать – это взять тряпку из микрофибры и быстро очистить поверхности в гостиной, кухни и ванной.

Быстро уберите в ванной

Ванные комнаты – это пространства, что достаточно легко загрязняются, и если ваши гости остаются на несколько часов, кому-то придется ее посетить. Быстро вытрите унитаз, раковину и положите свежее полотенце для гостей.

Очень часто в ванной появляется грибок, который может испортить впечатление гостей от комнаты. Ранее мы уже рассказывали, как можно легко убрать плесень из ванной комнаты.

Освежите место, где будете проводить время

Конечно же, основное внимание нужно обратить на комнаты, в которых вы собираетесь принимать гостей. Если это обед, тогда нужно больше всего поубирать на кухне, а если встреча в гостиной – тогда стоит уделить оставшееся время,, на уборку беспорядка в ней.