На захламленных чердаках могут завестись грызуны, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы пространство было чистым, пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

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Перед тем, как основательно начинать очистку пространства, советуем обратить внимание на несколько вещей, которые обязательно нужно выбросить. Это касается бытовых приборов, которые не работали годами и к вещам, которые не имеют никакой практической ценности.

Сломанная техника

Не надо держать на чердаке старый электрический чайник или любую другую бытовую технику, которая давно вышла из строя. Сдайте ее в специальное место для переработки и утилизации и освободите пространство.

Устаревшая электроника

Не нужно держать на чердаке электронные устройства, которыми уже давно не пользуетесь. Если они рабочие – продайте, если нет – сдайте на утилизацию, а батарейки выбросьте в специальные контейнеры.

Картонные коробки с лишними предметами

У каждого на чердаке точно найдутся картонные коробки, в которых есть множество ненужных вещей. Содержимое таких коробок с лишними предметами является магнитом для насекомых и мышей, поэтому как можно быстрее избавляйтесь от них.



На чердаке надо избавиться от лишних вещей / Фото Pexels

Старая и поврежденная мебель

Есть вещи, которые нам жалко выбрасывать, но если некоторые мебель на чердаке, то это означает, что время с ними прощаться, поскольку они точно не займут место в вашей спальне или гостиной. Сохранить их можно только в случае, если вам нравится винтажная мебель и вы отдадите ее на реставрацию.

Предметы подвержены гниению

Старые журналы, бумаги и одежда потенциально являются склонными к гниению, поэтому от них надо избавиться. Соберите их и выбросьте в мусор, поскольку такие предметы точно лишними и ненужными. В противном случае, некоторую одежду можно постирать и отдать тем, кто в этом нуждается, а книги и журналы сдать на макулатуру.