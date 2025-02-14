На захаращених горищах можуть завестися гризуни, тому потрібно подбати про те, щоб простір був чистим, пише 24 Канал з посиланням на Southern Living.

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Перед тим, як ґрунтовно розпочинати очищення простору, радимо звернути увагу на кілька речей, які обов’язково потрібно викинути. Це стосується побутових приладів, які не працювали роками й до речей, які не мають ніякої практичної цінності.

Зламана техніка

Не треба тримати на горищі старий електричний чайник чи будь-яку іншу побутову техніку, яка давно вийшла з ладу. Здайте її в спеціальне місце для переробки та утилізації й звільніть простір.

Застаріла електроніка

Не потрібно тримати на горищі електронні пристрої, якими вже давно не користуєтеся. Якщо вони робочі – продайте, якщо ні – здайте на утилізацію, а батарейки викиньте в спеціальні контейнери.

Картонні коробки із зайвими предметами

У кожного на горищі точно знайдуться картонні коробки, в яких є безліч непотрібних речей. Вміст таких коробок із зайвими предметами є магнітом для комах та мишей, тому якнайшвидше позбувайтеся від них.



На горищі треба позбутися зайвих речей / Фото Pexels

Старі та пошкоджені меблі

Є речі, які нам шкода викидати, але якщо деякі меблі на горищі, то це означає, що час з ними прощатися, оскільки вони точно не займуть місце у вашій спальні чи вітальні. Зберегти їх можна лише у випадку, якщо вам подобаються вінтажні меблі й ви віддасте їх на реставрацію.

Предмети схильні до гниття

Старі журнали, папери та одяг потенційно є схильними до гниття, тому від них треба позбутися. Зберіть їх та викиньте в сміття, оскільки такі предмети є точно зайвими й непотрібними. В іншому випадку, деякий одяг можна попрати й віддати тим, хто в цьому має потребу, а книги та журнали здати на макулатуру.