Они не боятся мороза: какие культуры нужно посадить уже в марте

Начало весны – это время, когда всем садоводам и огородникам уже нужно браться за работу и высаживать первые культуры. Именно так вы можете получить хороший и ранний урожай.

Посев некоторых культур и цветов можно начать уже в марте, и для дачников очень важно не пропустить этот месяц огородных работ. Кроме того, в этот месяц можно уже начать и высаживать деревья, которые не боятся заморозков.

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Что нужно сажать и сеять в марте

Первое, что вы можете сделать с самым началом весны – это высаживать новые плодово-ягодные деревья. Для того чтобы проверить, готова ли почва к посадке деревьев, вам нужно проверить, есть ли в земле промерзшие комочки. Если льда там нет, вы можете спокойно начинать высадку деревьев.

Март лучше всего подходит для того, чтобы сажать яблони, абрикосы, сливы, груши, черешни и орехи. А в южных регионах страны в этот месяц уже можно сажать персики и вишни. Впрочем, убедитесь, что почки на саженцах не набухли, ведь это может привести к проблемам во время роста.



В марте можно сажать некоторые плодовые деревья / Фото Pexels

Еще одна задача, за которую нужно взяться в начале весны – это провести обработку сада от вредителей. Когда температура воздуха поднимается выше пяти градусов, это можно уже делать, и именно эти меры помогут уберечь деревья и кусты. Помните: обработки нужно провести еще до того, как на ваших деревьях появятся почки.

Третья задача – посадка рассады. В марте вы можете высеять семена для рассады, а вот в конце весны уже высадить их в открытый грунт. В марте стоит посадить на рассаду помидоры, капусту, перец и баклажаны. Также можно заняться посадкой фасоли, ранней моркови, свеклы и огурцов.

Впрочем, некоторые овощи и цветы в марте можно сажать уже в открытый грунт. Среди этих культур – семена редиса, ранней моркови, зелени и свеклы. А вот на клумбу вы можете высеять эхинацею, петунию, астры и колокольчики. В этот период садоводы также высаживают жасмин и сирень.