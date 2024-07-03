Как можно найти первую работу, если во всех вакансиях требуют опыт? Что ж, если вас беспокоит этот вопрос – вы не одни. И каждый человек рано или поздно находит первое рабочее место, и хорошо составленное резюме может вам в этом помочь.

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Указывайте как можно больше контактных данных

Конечно же, в резюме нужно указывать настоящее имя и контакты, чтобы рекрутеры могли с вами связаться. А вот указывать ли социальные сети? Если у вас есть хорошо и качественно оформленный профиль в LinkedIn – это точно не помешает. Зато страницу в инстаграме можно оставить для друзей и знакомых.

А что делать с фотографией? С одной стороны, отсутствие фото снижает риск дискриминации, а с другой – оно помогает потенциальным работодателям составить о вас первое впечатление, поэтому если вы решите его добавлять, стоит позаботиться, чтобы это впечатление было положительным. Не используйте некачественные селфи, фото с досуга или групповые снимки.

Что писать в резюме, когда нет опыта?

Очень часто мысль о том, что вы "не имеете опыта" на самом деле является ошибочной. Хорошо подумайте, не было ли у вас стажировок, волонтерства или практики в желаемой сфере. Возможно, раньше вы занимались фрилансом? Все это можно указать в своем резюме.

Опыт работы – это достаточно широкое понятие и далеко не всегда оно предусматривает работу в ее классическом понимании.



В резюме нужно указывать данные об обучении и дополнительных проектах / Фото Pexels

Как писать об образовании

Если опыта работы у вас таки нет, на раздел "образование" в резюме нужно обратить особое внимание, и для рекрутера он станет решающим. Прежде всего, указывайте самый высокий уровень образования, который имеете. Например, если вы учитесь в вузе, нет необходимости указывать годы обучения в школе.

Также вы можете дополнительно указать информацию о своем обучении: научные достижения, участие в студенческом самоуправлении и тому подобное. Если вы имеете какое-то дополнительное образование и сертификаты, о них также забывать не стоит.