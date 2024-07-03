Як можна знайти першу роботу, якщо в усіх вакансіях вимагають досвід? Що ж, якщо вас турбує це питання – ви не одні. Та кожна людина рано чи пізно знаходить перше робоче місце, і гарно складене резюме може вам у цьому допомогти.

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Вказуйте якомога більше контактних даних

Звісно ж, в резюме потрібно вказувати справжнє ім'я та контакти, щоб рекрутери могли з вами зв'язатися. А ось чи вказувати соціальні мережі? Якщо у вас є гарно та якісно оформлений профіль у LinkedIn – це точно не завадить. Натомість сторінку в інстаграмі можна залишити для друзів та знайомих.

А що робити з фотографією? З одного боку, відсутність фото знижує ризик дискримінації, а з іншого – воно допомагає потенційним роботодавцям скласти про вас перше враження, тож якщо ви вирішите його додавати, варто потурбуватися, аби це враження було позитивним. Не використовуйте неякісні селфі, фото з дозвілля чи групові знімки.

Що писати в резюме, коли немає досвіду?

Дуже часто думка про те, що ви "не маєте досвіду" насправді є хибною. Добре подумайте, чи не було у вас стажувань, волонтерства чи практики у бажаній сфері. Можливо, раніше ви займалися фрилансом? Все це можна вказати у своєму резюме.

Досвід роботи – це досить широке поняття і далеко не завжди воно передбачає роботу у її класичному розумінні.



В резюме потрібно вказувати дані про навчання та додаткові проєкти / Фото Pexels

Як писати про освіту

Якщо досвіду роботи у вас таки немає, на розділ "освіта" у резюме потрібно звернути особливу увагу, і для рекрутера він стане вирішальним. Перш за все, вказуйте найвищий рівень освіти, який маєте. Наприклад, якщо ви вчитеся у ВНЗ, немає потреби вказувати роки навчання в школі.

Також ви можете додатково вказати інформацію про своє навчання: наукові досягнення, участь в студентському самоврядуванні тощо. Якщо ви маєте якусь додаткову освіту та сертифікати, про них також забувати не варто.