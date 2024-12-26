Для того, чтобы привлечь богатство в свою жизнь, вы можете положить в свой кошелек несколько безделушек: они помогут "открыть финансовые потоки", сообщает 24 Канал.

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Банкнота с первой зарплаты

Такое дополнение всегда будет желанным в вашем кошельке. Считается, что первая банкнота, заработанная самостоятельно, станет надежным оберегом ваших денег и даже может обеспечить желаемую высокую должность на работе и хорошую зарплату, что будет только увеличиваться со временем.

Главное правило – носите эту купюру в отдельном кармашке кошелька, чтобы не потратить ее случайно. Считается, что это может привести к финансовым неурядицам.

Кусочек красной ткани

Красный цвет – лучший для привлечения богатства и материальных ценностей. В идеале, чтобы ваш кошелек был красного цвета, но и кусочек ткани вполне справится с ролью талисмана. В некоторых странах деньги всегда дарят в красных конвертах – чтобы привлекать больше богатство.



Красный цвет притягивает деньги / Фото Pexels

А если ткань носить в кошельке не хочется, вы можете положить в кошелек обычную красную нить.

Палочка корицы

Говорят, что если положить в кошелек палочку корицы, тогда деньги сами начнут течь в руки. Эзотерики также убеждают, что финансовый поток увеличивается у тех людей, которые используют этот оберег.

А если корица в кошельке вам не нравится, тогда можно носить в отделении для аксессуаров пакетик с дрожжами – чтобы деньги росли как на дрожжах, или кофейное зернышко – оно также вроде бы может притягивать богатство.