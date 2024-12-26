Для того, щоб залучити багатство у своє життя, ви можете покласти до свого гаманця кілька дрібничок: вони допоможуть "відкрити фінансові потоки", повідомляє 24 Канал.

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Банкнота з першої зарплати

Таке доповнення завжди буде бажаним у вашому гаманці. Вважається, що перша банкнота, зароблена самостійно, стане надійним оберегом ваших грошей та навіть може забезпечити бажану високу посаду на роботі та хорошу зарплатню, що буде тільки збільшуватися з часом.

Головне правило – носіть цю купюру в окремій кишеньці гаманця, аби не витратити її випадково. Вважається, що це може призвести до фінансових негараздів.

Шматочок червоної тканини

Червоний колір – найкращий для притягнення багатства та матеріальних цінностей. В ідеалі, аби ваш гаманець був червоного кольору, але й шматочок тканини цілком впорається із роллю талісмана. В деяких країнах гроші завжди дарують у червоних конвертах – аби привертати більше багатство.



Червоний колір притягує гроші / Фото Pexels

А якщо тканину носити в гаманці не хочеться, ви можете покласти у гаманець звичайну червону нитку.

Паличка кориці

Кажуть, що якщо покласти в гаманець паличку кориці, тоді гроші самі почнуть текти до рук. Езотерики також переконують, що фінансовий потік збільшується у тих людей, які використовують цей оберіг.

А якщо кориця у гаманці вам не подобається, тоді можна носити у відділенні для аксесуарів пакетик з дріжджами – аби гроші росли як на дріжджах, або ж кавове зернятко – воно також начебто може притягувати багатство.