Сажать картофель в этом году рекомендуется в конце апреля – начале мая, пишет 24 Канал со ссылкой на NV Life. Земля к этому времени прогреется, поэтому этот период считается лучшим для посадки. Чтобы урожай вас порадовал, советуем добавить в лунки определенным удобрением.

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Что положить в лунку к картофелю

Для активного роста картофеля нужно вносить удобрения в почву перед высадкой клубней. Вносить удобрение во время высадки нужно в каждую лунку. Чтобы картофель вырос большим, нужно добавлять органические и минеральные удобрения.

Органические удобрения способствуют улучшению почвы и помогают корням картофеля лучше впитывать и усваивать питательные вещества. А вот минеральные удобрения положительно влияют на урожайность.



Список удобрений для картофеля / Фото Pexels

Последовательность – его можно применять в свежем или сухом виде. Разводить помет нужно в пропорции 1:10 – одна часть удобрения и десять частей воды.

Мочевина – в 10 литрах воды нужно развести одну столовую ложку удобрения.

Навоз – для посадки картофеля подходит исключительно сухой вариант. Нужно использовать 5 килограммов коровьего или 3 килограмма конского навоза на 1 квадратный метр.

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Зола – ее нужно вносить по одной столовой ложке в лунку, перемешивая с землей.

Перегной с золой – 700 граммов перегноя нужно размешать с 5 столовыми ложками золы.

Нитроаммофоска, азофоска – для одной лунки стоит использовать 10 граммов удобрения. Отдельно можно добавлять азот и калий.

Суперфосфат и луковая шелуха – в каждую лунку при посадке кладут чайную ложку суперфосфата и луковой шелухи.