Садити картоплю цього року рекомендовано наприкінці квітня – на початку травня, пише 24 Канал з посиланням на NV Life. Земля до цього часу прогріється, тому цей період вважається найкращим для посадки. Щоб урожай вас потішив, радимо додати в лунки певним добривом.

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Що покласти в лунку до картоплі

Для активного зростання картоплі потрібно вносити добрива в ґрунт перед висаджуванням бульб. Вносити добриво під час висаджування потрібно в кожну лунку. Щоб картопля виросла великою, потрібно додавати органічні та мінеральні добрива.

Органічні добрива сприяють покращенню ґрунту й допомагають корінню картоплі краще вбирати та засвоювати поживні речовини. А от мінеральні добрива позитивно впливають на врожайність.



Список добрив для картоплі / Фото Pexels

Послід – його можна застосовувати у свіжому чи сухому вигляді. Розводити послід потрібно в пропорції 1:10 – одна частина добрива й десять частин води.

Сечовина – у 10 літрах води потрібно розвести одну столову ложку добрива.

Гній – для посадки картоплі підходить виключно сухий варіант. Потрібно використати 5 кілограмів коров’ячого чи 3 кілограми кінського гною на 1 квадратний метр.

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Попіл – його потрібно вносити по одній столовій ложці в лунку, перемішуючи із землею.

Перегній з попелом – 700 грамів перегною потрібно розмішати з 5 столовими ложками попелу.

Нітроамофоска, азофоска – для однієї лунки варто використати 10 грамів добрива. Окремо можна додавати азот та калій.

Суперфосфат і цибулиння – у кожну лунку під час посадки кладуть чайну ложку суперфосфату й цибулиння.