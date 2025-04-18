Как собрать пасхальную корзину: вот что в ней должно быть

Уже скоро Пасха, а это значит, что пришло время собирать корзину с продуктами, которые стоит будет святить. Очень часто в нее кладут все, что попадет под руку, и все же есть некоторые традиции, которых советуют придерживаться.

В Украине существуют достаточно давние традиции сбора пасхальной корзины – и каждая ее составляющая имеет свое значение и историю, сообщает 24 Канал.

Интересно Как покрасить яйца свеклой: будут невероятно яркие

Как собрать пасхальную корзину?

Плетеные корзины, казалось бы – непременный атрибут пасхальных праздников. Впрочем, так было не всегда. Раньше некоторые хозяева вывозили святить куличи в больших кошелях на телегах. И чем выше был социальный статус у человека, тем больше добра было на телеге. А вот на востоке Украины в церковь на Пасху приходили с корытами – деревянными корытами, а также узелками.

Впрочем, что действительно является незаменимым атрибутом пасхальной корзины – это паска. Этот обрядовый хлеб в древности означал полноту жизни и был главным атрибутом праздника. Здесь важен не только сам хлеб, но и атмосфера, в которой пекут куличи. Во время ее приготовления нельзя было ругаться и ссориться.



В корзине обязательно должен быть кулич / Фото Pexels

Кроме того, на куличах часто даже проводили гадания – если она не допеклась, или треснула, это считалось плохой приметой. Также в корзину нужно обязательно положить яйца, и по традиции их нужно также покрасить – сделать крашанки или писанки. Кое-где в корзины их клали до 60 штук. Но раньше мы уже рассказывали, сколько пасхальных яиц на самом деле нужно сделать перед Пасхой.

Также в корзине должно быть свеча – она символизирует свет Христа.

Вот еще несколько продуктов, которые стоит положить в корзину и освятить на Пасху: