Свекла – это замечательный овощ не только для борща, но и для окрашивания пасхальных яиц, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ясенсвит". Он содержит природный пигмент, который может придать вашим яйцам ярко-розового, светло-пурпурного и бордового оттенков.

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Как покрасить яйца свеклой?

Существует не один метод покрасить яйца с помощью этого корнеплода, поэтому вы можете выбрать тот, что вам больше нравится. Первый – это окрашивание вместе со свеклой. Для него вам понадобится овощ маленького или среднего размера.

После этого достаньте яйца из холодильника и оставьте при комнатной температуре. Свеклу нужно тщательно помыть и положить в кастрюлю, а затем залить литром воды. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, а потом варите еще полчаса.

Огонь нужно уменьшить, посолить отвар и опустить в него яйца. Во время медленного кипения нужно варить яйца примерно 12 минут.

Из готового отвара свеклу нужно достать, а яйца – оставить в отваре, пока они полностью не остынут. Перед подачей на стол пасхальные яйца нужно отполировать подсолнечным маслом. Такой метод окрашивания не даст яркого розового цвета – скорее получится пурпурно-серый или просто пурпурный.

Другой метод – это отвар из свеклы. В таком случае овощ нужно очистить и натереть. После этого залейте литром воды и поставьте на огонь на полчаса. Яйца нужно сварить вкрутую и остудить, а готовый отвар процедить через сито или марлю и удалить мякоть.



Яйца можно покрасить свеклой / Фото Pexels

В жидкость нужно добавить уксус, опустить яйца и оставить так на несколько часов. Время от времени доставайте яйца, чтобы проверить оттенок. Как только они достигнут желаемого цвета, можно доставать их и сушить на салфетке.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как можно покрасить яйца с помощью куркумы, чтобы получить яркий желтый цвет.

Но если вы хотите получить не красные, а светло-розовые яйца, нужно использовать метод с окрашиванием свекольным соком. Для этого овощ нужно мелко натереть или пропустить через мясорубку, а затем с помощью марли выжать сок и добавить в него уксус.

Яйца сварите отдельно и остудите их. Положите их в свекольный сок на несколько часов – и тогда скорлупа приобретет нежно-пудровый цвет.