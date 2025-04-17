Если вы ищете способы покрасить яйца в яркий золотистый цвет, тогда куркума – это один из лучших вариантов, сообщает 24 Канал. Эта золотистая специя может придать яйцам уникальный и приятный оттенок.

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Как покрасить яйца куркумой?

Один из лучших способов приготовить к пасхальному столу солнечно-желтые пасхальные яйца – это окрашивание яиц куркумой. Для этого метода вам понадобятся:

яйца;

3 столовые ложки куркумы;

столовая ложка уксуса;

столовая ложка соли.

Куркуму уже не одно столетие используют не только как приправу, что может добавить блюдам яркого, насыщенного вкуса, но и как натуральный краситель. И если вам приходилось хотя бы раз рассыпать эту специю, вы уже могли заметить, насколько сложно ее оттереть от любой поверхности.

А вот в случае с окрашиванием яиц эта пигментация работает вам на пользу. Перед тем, как красить яйца, их нужно предварительно достать из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры – так они не треснут во время варки. Для приготовления отвара из куркумы также не стоит использовать эмалированную посуду, ведь есть шанс, что куркума навсегда окрасит его в золотистый.

Залейте в кастрюлю 2 литра воды, добавьте соль, куркуму и уксус и поставьте на медленный огонь. Подождите, пока специя растворится, но до кипения не доводите. Тогда в отвар нужно положить яйца.



Яйца можно покрасить куркумой / Фото Pexels

После закипания варите 10 – 12 минут. Если хотите получить бледный цвет скорлупы, тогда извлекайте яйца сразу же после этого. А вот для насыщенного оттенка нужно оставить их в настое еще на 3 – 4 часа.

Готовые яйца нужно опустить в холодную воду, а перед подачей можно до блеска натереть их подсолнечным маслом.

Кстати, окрасить яйца в желтый цвет можно не только куркумой. Если у вас нет ее дома, расстраиваться не стоит – ведь взамен можно использовать настой ромашки, который придаст яйцам бледно-желтый оттенок. Для этого нужно сварить яйца в крепком ромашковом чае.