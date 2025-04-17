Якщо ви шукаєте способи пофарбувати яйця у яскравий золотистий колір, тоді куркума – це один з найкращих варіантів, повідомляє 24 Канал. Ця золотиста спеція може надати крашанкам унікального і приємного відтінку.

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Як пофарбувати яйця куркумою?

Один з найкращих способів приготувати до великоднього столу сонячно-жовті крашанки – це фарбування яєць куркумою. Для цього методу вам знадобляться:

яйця;

3 столові ложки куркуми;

столова ложка оцту;

столова ложка солі.

Куркуму вже не одне століття використовують не тільки як приправу, що може додати стравам яскравого, насиченого смаку, але і як натуральний барвник. І якщо вам доводилося принаймні раз розсипати цю спецію, ви вже могли помітити, наскільки складно її відтерти від будь-якої поверхні.

А ось у випадку із фарбуванням яєць ця пігментація працює вам на користь. Перед тим, як фарбувати яйця, їх потрібно попередньо дістати з холодильника, аби вони нагрілися до кімнатної температури – так вони не тріснуть під час варіння. Для приготування відвару з куркуми також не варто використовувати емальований посуд, адже є шанс, що куркума назавжди пофарбує його у золотистий.

Залийте у каструлю 2 літри води, додайте сіль, куркуму та оцет і поставте на повільний вогонь. Почекайте, поки спеція розчиниться, але до кипіння не доводьте. Тоді у відвар потрібно покласти яйця.



Яйця можна пофарбувати куркумою / Фото Pexels

Після закипання варіть 10 – 12 хвилин. Якщо хочете отримати блідий колір шкаралупи, тоді витягайте яйця одразу ж після цього. А ось для насиченого відтінку потрібно залишити їх у настої ще на 3 – 4 години.

Готові яйця потрібно опустити в холодну воду, а перед подачею можна до блиску натерти їх соняшниковою олією.

До речі, пофарбувати яйця у жовтий колір можна не тільки куркумою. Якщо у вас немає її вдома, засмучуватися не варто – адже натомість можна використати настій ромашки, який надасть крашанкам блідо-жовтий відтінок. Для цього потрібно зварити яйця у міцному ромашковому чаї.