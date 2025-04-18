Буряк – це чудовий овоч не тільки для борщу, але й для фарбування великодніх яєць, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ясенсвіт". Він містить природний пігмент, який може надати вашим крашанкам яскраво-рожевого, світло-пурпурового та бордового відтінків.

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Як пофарбувати яйця буряком?

Існує не один метод пофарбувати крашанки за допомогою цього коренеплоду, тож ви можете обрати той, що вам більше до вподоби. Перший – це фарбування разом з буряком. Для нього вам знадобиться овоч маленького чи середнього розміру.

Після цього дістаньте яйця з холодильника та залиште за кімнатної температури. Буряк потрібно ретельно помити та покласти в каструлю, а тоді залити літром води. Поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння, а тоді варіть ще пів години.

Вогонь потрібно зменшити, посолити відвар та опустити у нього яйця. Під час повільного кипіння потрібно варити яйця приблизно 12 хвилин.

З готового відвару буряк потрібно дістати, а яйця – залишити у відварі, аж поки вони повністю не охолонуть. Перед подачею на стіл крашанки потрібно відполірувати соняшниковою олією. Такий метод фарбування не дасть яскравого рожевого кольору – радше вийде пурпурово-сірий чи просто пурпуровий.

Інший метод – це відвар з буряка. В такому випадку овоч потрібно очистити та натерти. Після цього залийте літром води та поставте на вогонь на пів години. Яйця потрібно зварити круто та остудити, а готовий відвар процідити через сито чи марлю і видалити м'якоть.



Яйця можна пофарбувати буряком / Фото Pexels

У рідину потрібно додати оцет, опустити яйця та залишити так на кілька годин. Час від часу діставайте яйця, аби перевірити відтінок. Як тільки вони досягнуть бажаного кольору, можна діставати їх та сушити на серветці.

До речі, раніше ми вже розповідали, як можна пофарбувати яйця за допомогою куркуми, щоб отримати яскравий жовтий колір.

Але якщо ви хочете отримати не червоні, а ясно-рожеві яйця, потрібно використати метод з фарбуванням буряковим соком. Для цього овоч потрібно дрібно натерти чи пропустити через м'ясорубку, а потім з допомогою марлі вичавити сік і додати у нього оцет.

Яйця зваріть окремо та остудіть їх. Покладіть їх у буряковий сік на кілька годин – і тоді шкаралупа набуде ніжно-пудрового кольору.