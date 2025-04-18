Як зібрати великодній кошик: ось що у ньому має бути

Вже незабаром Великдень, а це значить, що настав час збирати кошик з продуктами, які варто буде святити. Дуже часто в нього кладуть усе, що потрапить під руку, та все ж є деякі традиції, яких радять дотримуватися.

В Україні існують досить давні традиції збирання великоднього кошика – і кожен його складник має своє значення та історію, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Як пофарбувати яйця буряком: будуть неймовірно яскраві

Як зібрати великодній кошик?

Плетені кошики, здавалося б – неодмінний атрибут великодніх свят. Втім, так було не завжди. Раніше деякі господарі вивозили святити паски у великих кошелях на возах. І що вищий був соціальний статус у людини, то більше добра було на возі. А ось на сході України до церкви на Великдень приходили з ночвами – дерев'яними коритами, а також вузликами.

Втім, що справді є незамінним атрибутом великоднього кошика – це паска. Цей обрядовий хліб у давнину означав повноту життя та був головним атрибутом свята. Тут важливий не тільки сам хліб, але й атмосфера, у якій печуть паски. Під час її приготування не можна було лаятися та сваритися.



У кошику обов'язково має бути паска / Фото Pexels

Окрім того, на пасках часто навіть проводили ворожіння – якщо вона не допеклася, або ж тріснула, це вважалося поганою прикметою. Також у кошик потрібно обов'язково покласти яйця, і за традицією їх потрібно також пофарбувати – зробити крашанки чи писанки. Подекуди у кошики їх клали до 60 штук. Та раніше ми вже розповідали, скільки крашанок насправді потрібно зробити перед Великоднем.

Також у кошику має бути свічка – вона символізує світло Христа.

Ось ще кілька продуктів, які варто покласти в кошик та освятити на Великдень: