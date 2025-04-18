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Поради Поради по дому Як зібрати великодній кошик: ось що у ньому має бути
18 квітня, 14:16
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Як зібрати великодній кошик: ось що у ньому має бути

Марина Блохіна
Основні тези
  • Великодній кошик в Україні традиційно містить паску, яйця (крашанки чи писанки), свічку, ковбасу, солодощі, сир, гірчицю, масло, овочі, фрукти, сіль, зелень та воду.
  • Кожен складник великоднього кошика має своє значення та історію, і важливо дотримуватися традицій при його складанні.
  • Паска є головним атрибутом кошика, символізуючи повноту життя, а її приготування повинно проходити в мирній атмосфері.

Вже незабаром Великдень, а це значить, що настав час збирати кошик з продуктами, які варто буде святити. Дуже часто в нього кладуть усе, що потрапить під руку, та все ж є деякі традиції, яких радять дотримуватися.

В Україні існують досить давні традиції збирання великоднього кошика – і кожен його складник має своє значення та історію, повідомляє 24 Канал

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Як зібрати великодній кошик?

Плетені кошики, здавалося б – неодмінний атрибут великодніх свят. Втім, так було не завжди. Раніше деякі господарі вивозили святити паски у великих кошелях на возах. І що вищий був соціальний статус у людини, то більше добра було на возі. А ось на сході України до церкви на Великдень приходили з ночвами – дерев'яними коритами, а також вузликами.

Втім, що справді є незамінним атрибутом великоднього кошика – це паска. Цей обрядовий хліб у давнину означав повноту життя та був головним атрибутом свята. Тут важливий не тільки сам хліб, але й атмосфера, у якій печуть паски. Під час її приготування не можна було лаятися та сваритися. 


У кошику обов'язково має бути паска / Фото Pexels

Окрім того, на пасках часто навіть проводили ворожіння – якщо вона не допеклася, або ж тріснула, це вважалося поганою прикметою. Також у кошик потрібно обов'язково покласти яйця, і за традицією їх потрібно також пофарбувати – зробити крашанки чи писанки. Подекуди у кошики їх клали до 60 штук. Та раніше ми вже розповідали, скільки крашанок насправді потрібно зробити перед Великоднем

Також у кошику має бути свічка – вона символізує світло Христа. 

Ось ще кілька продуктів, які варто покласти в кошик та освятити на Великдень:

  • ковбаса;
  • солодощі – цукерки, мед та випічка;
  • сир;
  • гірчиця;
  • масло чи вершки;
  • овочі – хрін та редиска;
  • фрукти;
  • сіль;
  • зелень;
  • вода. 