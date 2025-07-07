Эти 5 растений растут даже в самой бедной почве: они вернут сад к жизни

Красивый сад – это мечта многих дачников, но иногда состояние почвы мешает вырастить много красивых растений. К счастью, хватает и видов, которые могут расти не только в черноземе, но и в бедной питательными веществами земле.

Если вы хотите засадить свой сад красивыми цветами, кустами и деревьями, но обнаружили, что почва на участке очень бедная, преждевременно расстраиваться не стоит, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Эхинацея

Этот цветок обожают и садоводы, и насекомые-опылители, поэтому посадка эхинацей – это отличный способ привлечь пчел и бабочек в ваш сад. Растение выбрасывает крупные цветы, напоминающие ромашки, но могут быть разных цветов – от белого до красного, оранжевого и наиболее распространенного розового.

Эхинацея легко переносит сухую, бедную почву и требует для роста только достаточное количество солнца.



Эхинацеи легко переносят бедную почву / Фото Pexels

Овсяница сизая сизая

Очень красивые зелено-голубые листья этой декоративной травы делают ее желанным дополнением к любому саду. Она хорошо растет в легкой и бедной почве, а также переносит засуху и зимние холода.

Кстати, ранее мы рассказывали, какие растения ни за что нельзя обрезать в саду, чтобы не лишиться цветения.

Вербена стройная

Эти низкорослые растения могут порадовать вас очень красивыми фиолетовыми цветами, а также привлекают пчел и бабочек отовсюду. Стройные вербены наполнят ваш сад пышными листьями и цветами, а в ответ потребуют только сухого и солнечного места.

Очиток

Очиток идеально будет смотреться на садовой клумбе. Эти растения любят солнце и хорошо переносят засуху, поэтому прекрасно подходят для садов, имеющих не очень качественный, засушливый грунт. На самом деле в плохой почве очиток растет лучше – ведь большое количество питательных веществ в земле приводит к появлению мягких, лиственных стеблей, которые не могут как следует держать цветы.

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Рудбекия волосистая

Цветок имеет яркие оранжевые лепестки и насыщенно-коричневые серединки. Рудбекия может принести в ваш сад колорит и не требует богатой почвы – идеально подходит для сухой земли с низкой плодородностью.