Овощи, которые можно посадить в начале июня: вырастут за несколько недель

Май выдался очень холодным и дождливым месяцем, поэтому многие посаженные растения не взошли. Из-за этого овощи и зелень вырастут в цене в супермаркетах, поэтому советуем посадить несколько культур у себя на огороде, чтобы сэкономить средства.

Есть несколько овощей и зелень, которые принесут много плодов и пользы при наименьших затратах, пишет 24 Канал со ссылкой на "Эксперт". По словам специалистов, эти растения дешевле самостоятельно вырастить, чем покупать в магазине или на базаре.

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Зелень

Очень легко вырастить на собственной грядке базилик, укроп, петрушку, мяту или розмарин. Зелень не имеет болезней, достаточно проста в уходе и быстро растет. Покупая ее в супермаркете, есть все шансы сохранить ее свежей несколько дней, а вот на грядке она всегда будет под рукой и не придется выбрасывать увядшие остатки.

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Перец

Чтобы перец вырос большим и вкусным, надо выбрать теплое место и легкую и дренированную почву. Перец редко болеет и не требует постоянного ухода.

К слову! Здесь подробнее рассказали, когда именно сажать перец на рассаду.

Помидоры

Специалисты советуют огородникам взяться за выращивание черри. Они не требуют много места на грядке, а с нескольких кустов можно собрать немало плодов. Кроме того, черри не такие прихотливые, как крупноплодные сорта.



Овощи, которые можно посадить в июне / Фото Pexels

Фасоль

Эта культура является совсем неприхотливой и дает быстро результат. Если за фасолью должным образом ухаживать, то урожай можно будет собирать все лето.

Огурцы

Для хорошего роста огурцов, надо им обеспечить грядку с большим количеством света и украсить вертикальную опору, которая минимизирует загнивание листьев и плодов. Немного подкормки и регулярный полив обеспечат отличным урожаем.

Кабачки

Овощи хорошо приживаются и быстро растут и способны порадовать урожаем с нескольких кустов. Важно лишь вовремя обрывать овощи, чтобы они не выросли слишком большими.