Смешанный тип посадки способен не только занять меньше места на грядке, но и позволить растениям обменяться между собой полезными веществами.
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Чтобы получить огромный урожай клубники, попробуйте ее высадить с несколькими видами овощей и зелени.
Лучшие соседи клубники
- Редька;
- Бобовые;
- Лук;
- Морковь;
- Редис;
- Чеснок;
- Салат;
- Шпинат;
- Базилик;
- Рукола;
- Щавель.
Не бойтесь соседства клубники и лука с чесноком. Запах луковых отпугнет всех вредителей, которые могут уничтожить ягоды и на вкус самой клубники они не повлияют никоим образом.
А вот бобовые способствуют разрыхлению почвы и насытят ее азотом, что для клубники очень полезно.
Лучшее соседство растений с клубникой / Фото Pexels
Хорошо у клубники растут цветы. Посадите рядом с кустами ягод ирисы, пионы и бархатцы. Также клубника хорошо растет возле винограда. Важно только обратить внимание на то, чтобы растение не затеняло кусты и позволяло насекомым их опылять.
Клубника будет активно расти, если рядом с ней будут высажены малина, крыжовник или смородина. Эти кусты имеют совсем другую структуру корней, поэтому не будут забирать у клубники питательные вещества из почвы.