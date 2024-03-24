Змішаний тип посадки здатен не лише зайняти менше місця на грядці, але й дозволити рослинам обмінятися між собою корисними речовинами.

До теми Як збільшити урожай полуниці: ягоди будуть великі та соковиті

Щоб отримати величезний урожай полуниці, спробуйте її висадити з кількома видами овочів та зелені.

Найкращі сусіди полуниці

Редька;

Бобові;

Цибуля;

Морква;

Редис;

Часник;

Салат;

Шпинат;

Базилік;

Рукола;

Щавель.

Не бійтеся сусідства полуниці та цибулі з часником. Запах цибулевих відлякає всіх шкідників, які можуть знищити ягоди та на смак самої полуниці вони не вплинуть жодним чином.

А от бобові сприяють розпушуванню ґрунту та наситять його азотом, що для полуниці дуже корисно.



Найкраще сусідство рослин з полуницею / Фото Pexels

Добре біля полуниці ростуть квіти. Посадіть поруч з кущами ягід іриси, півонії та чорнобривці. Також полуниця добре росте біля винограду. Важливо лише звернути увагу на те, аби рослина не затінювала кущі та дозволяла комахам їх запилювати.

Полуниця буде активно рости, якщо поруч з нею будуть висаджені малина, аґрус чи смородина. Ці кущі мають зовсім іншу структуру коріння, тому не будуть забирати в полуниці поживні речовини з ґрунту.