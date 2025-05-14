Улучшите урожайность вдвое: что надо посадить возле лука

Чтобы овощи дали хороший урожай, дачники всегда советуют их сажать рядом с определенными овощами, или даже на грядки, где год назад росли полезные культуры. Для того, чтобы получить хороший урожай лука, советуем обратить внимание на культуры, которые стоит посадить неподалеку.

Лук сажает каждый огородник, поскольку без этого овоща не обходится большинство блюд, пишет 24 Канал. В выращивании и уходе лук является простым, поэтому для лучшего урожая, нужно лишь подобрать ему правильных соседей.

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Что посадить возле лука

Возле лука дачники советуют сажать свеклу и морковь. Таким образом не только улучшится урожайность, но и овощи будут защищать друг друга от болезней и вредителей.

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Замечательным соседством станет клубника и земляника. Для некоторых это может показаться, но если посадить культуры вместе, то это принесет немало пользы. Также рекомендуют сажать возле лука зеленые листовые салаты и укроп.



Список культур, которые полезно сажать возле лука / Фото Pexels

Посаженные тимьян и ромашка помогут повысить урожайность лука, а редис защитит лук от тли и клеща. Кроме того, советуют сажать огурцы, которые значительно уменьшают болезненность лука.

Когда сажать лук весной и как подготовить грядку к посадке – читайте в нашем материале.

Впрочем, обратите внимание на то, что лук не любит, когда рядом посажен горох, фасоль и спаржа. Нельзя высаживать неподалеку перец, томаты и кабачки. Эти растения способны забирать у лука питательные вещества, поэтому он будет сильно болеть.