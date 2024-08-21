Сидераты – это растения, которые сажают на участке для того, чтобы улучшить структуру почвы, обогатить азотом и даже уменьшить рост сорняков.

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Что посеять после картофеля

Лучшими сидератами после картофеля является горчица, клевер, бобовые, редька масличная, рапс, ячмень, рожь и овес. После посадки они быстро нарастят зеленую массу и улучшат почву уже к посадке в весенний период.

Сидераты сеют после того, как собирается весь урожай. То есть после уборки картофеля и после дождя, их уже можно сеять, даже не дожидаясь сентября. Что интересно, сидератами можно засеивать весь огород, а не только грядки после картофеля.



После картофеля можно сажать овес / Фото Pexels

Как сидераты действуют на почву

Огород и люпин насыщают почву азотом, а донник помогает бороться с проволочником, который уничтожает весь урожай

Кормовые бобы снизят кислотность почвы, а масличная редька борется с нематодой и сорняками.

Рожь помогает насытить почву калием и фосфором и тоже борется с проволочником. Ячмень повышает влажность очень сухой почвы, а овес облегчает почву.

Хорошо посадить на огороде после картофеля горчицу. Она хорошо обогащает почву азотом, фосфором и калием и даже способствует увеличению урожайности.