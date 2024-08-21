Сидерати – це рослини, які садять на ділянці для того, аби покращити структуру ґрунту, збагатити азотом та навіть зменшити ріст бур’янів.

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Що посіяти після картоплі

Найкращими сидератами після картоплі є гірчиця, конюшина, бобові, редька олійна, ріпак, ячмінь, жито та овес. Після посадки вони швидко наростять зелену масу та покращать ґрунт вже до посадки у весняний період.

Сидерати сіють після того, як збирається увесь врожай. Тобто після вибирання картоплі і після дощу, їх вже можна сіяти, навіть не чекаючи вересня. Що цікаво, сидератами можна засіювати увесь город, а не лише грядки після картоплі.



Після картоплі можна садити овес / Фото Pexels

Як сидерати діють на ґрунт

Город та люпин насичують ґрунт азотом, а буркун допомагає боротися з дротяником, який нищить увесь урожай

Кормові боби знижуть кислотність ґрунту, а олійна редька бореться з нематодою та бур’янами.

Жито допомагає наситити ґрунт калієм та фосфором й теж бореться з дротяником. Ячмінь підвищує вологість дуже сухого ґрунту, а овес полегшує ґрунт.

Добре посадити на городі після картоплі гірчицю. Вона добре збагачує ґрунт азотом, фосфором та калієм і навіть сприяє збільшенню врожайності.