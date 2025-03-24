Что посадить на огороде в марте: не пропустите последние важные дни

Март – это очень ответственный месяц и для садоводов, и для огородников. Кроме подготовительных работ, на участке уже нужно высадить немало культур.

Дачники в марте уже активно готовятся к новому сезону – не только покупают, закаляют и проращивают семена дома, но и высаживают их на рассаду и в открытый грунт. І 24 Канал рассказывает, что же нужно обязательно высадить до конца марта, чтобы получить максимально щедрый урожай.

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Редис

Это – идеальный выбор культуры для всех нетерпеливых огородников, ведь редис очень морозостойкий и взойдет даже при температуре в +2 градуса. Кроме того, он неприхотлив к почве, хотя лучше всего будет расти на легкой и плодородной земле. Редис можно сеять сразу в открытый грунт уже с начала марта, если погода позволяет.

А для того, чтобы получать урожай непрерывно, можно подсаживать его каждые 2 – 3 недели.

Морковь

Это – еще один чрезвычайно важный овощ на любом огороде, и март – это идеальное время для ее посева. Ранее мы уже рассказывали, когда и как сеять морковь в 2025 году по лунному календарю, чтобы получить максимальный урожай.

Лучше всего замочить семена моркови перед посевом, чтобы ускорить прорастание. А для того, чтобы добавить овощу сладости, добавьте в почву немного золы.

Салат

Салат – это идеальный источник ранних витаминов. Эта свежая зелень достаточно холодостойкая и совсем неприхотливая. Можно сеять салат сразу в открытый грунт уже в марте, или же проращивать через рассаду – так вы получите даже более ранний урожай.

Шпинат

Шпинат очень быстро растет, и за пару недель вы уже можете получить первые листья. Он хорошо развивается на разных типах почв, и лучше всего для него подойдет плодородная, хорошо дренированная земля.



Шпинат можно сажать в марте / Фото Pexels

Горох

Эта холодостойкая культура подходит для того, чтобы сеять ее в марте – и тогда сочные стручки вы получите уже в начале лета. Горох совсем неприхотлив к почве, однако лучше всего будет расти на легкой почве. Перед посевом лучше всего будет замочить семена – тогда они прорастут лучше всего.

Плодово-ягодные деревья

Если в земле уже нет комков льда и снега, можно смело начинать посадку различных деревьев. Март идеально подходит для того, чтобы высаживать яблони, груши, сливы, черешни, абрикосы и орехи. А вот что касается кустарников – то из них можно высаживать сирень и жасмин.

В южных регионах Украины в марте также уже можно сажать персики и черешни.