Что посадить рядом с малиной: кусты больше не будут разрастаться

Кусты малины имеют сильную способность разрастаться, поэтому для того, чтобы они не занимали очень много площади на участке, стоит рядом посадить несколько растений. Разрастание малины является проблемой, с которой сталкиваются многие садоводы.

Польза в разрастании малины не слишком желательна, поскольку кусты не только вредят соседям, но и самому растению, потому что после этого она становится менее выносливой, пишет 24 Канал.

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Чтобы уменьшить потенциал роста, рядом с кустарником стоит посадить несколько растений, которые не дадут ей разрастаться в больших масштабах.

Фасоль

Малина очень плохо переносит запах обычной или стручковой фасоли. На корешках фасоли есть бактерии, которые насыщают почву азотом. Именно он препятствует разрастанию малинника и влияет на наращивание зеленой массы, а не корней.

К слову! Некоторые растения имеют положительную энергетику и приносят богатство, успех, любовь и согласие. Что посадить возле дома – читайте в нашем материале.

Метлюг

Этот однолетний сорняк имеет сильно развитые корни, которые сдерживают побеги малины и перетягивают на себя все вещества, которые малина могла бы брать для своего развития и ветвления.



Некоторые растения не дадут малине разрастись / Фото Pexels

Щавель

Плохо малина уживается со щавелем, поскольку выделяет вещества, которые препятствуют разрастанию корней. Поэтому опытные садоводы рассаживают щавель по периметру малинника. Сажать щавель надо широкой полосой, чтобы он занял где-то половину метра.