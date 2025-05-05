Ароматная сирень растет в парках, на улице и на частных участках, поэтому соблазн сорвать несколько веток достаточно высок, пишет 24 Канал. С уникальной весенней сиренью связано немало примет.

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Одни считают, что букет сирени способен принести в дом счастье и положительную энергетику, другие же говорят, что это может навлечь на хозяев дома проблемы, а от молодых девушек отпугнуть парней.

Почему нельзя ломать сирень

Бытует мнение о том, что после обламывания сирень начинает лучше расти, однако это далеко не так. Регулярное обрывание веток приводит к тому, что со временем кустарник может полностью погибнуть. Обламывание приводит к травме, потому что на месте обломанной ветви образуется рана, куда может попасть инфекция.



Обрывание веток сирени вредит растению / Фото Pexels

Чем старше сирень, тем ему труднее восстановиться после повреждения. Если постоянно ломать большие ветви, то растение потеряет способность образовывать новые побеги и совсем перестанет цвести.

Кроме того, для некоторых насыщенный аромат сирени может быть не совсем полезным в закрытом помещении. Запах может вызвать головную боль, головокружение или даже повысить давление.

Приметы о сирени

Если же сирень растет в вашем дворе, то сорвать несколько веток можно. Однако это надо делать аккуратно секатором. Срез нужно сделать под углом, ближе к соцветию, чтобы минимизировать повреждения. Правильный срез уменьшает площадь раны и позволяет кусту лучше восстановиться.

К слову! Некоторые растения имеют положительную энергетику и приносят богатство, успех, любовь и согласие. Что посадить возле дома – читайте в нашем материале.

По приметам, если хотите наладить дома отношения с близкими и родными, то можете принести в дом букет фиолетовой сирени. Букет также обладает способностью привлечь в жизнь больше денег и отпугнуть от себя недоброжелателей.

Ни в коем случае нельзя приносить в дом белые цветы сирени. Они способны привести к нищете, ссор, измен и даже разводу пары или супругов.