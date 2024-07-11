Даже качественная сковородка с антипригарным покрытием со временем может потерять свои свойства. Однако покупать новую совсем не надо спешить. Есть хороший способ, который поможет реанимировать сковороду, к которой липнет пища.

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Что сделать, чтобы еда не прилипала к сковородке

Секрет очень прост. Все, что вам надо знать, то то, что сковородку надо прожарить солью. Это поможет от прилипания, которое чаще всего происходит после мытья сковородки. Также можете посыпать солью сковородку тогда, когда она начинает сильно стрелять.

Перед прожариванием сковородки солью ее надо обезжирить. Достаточно будет мытья моющим средством и губкой. Тогда поставьте ее на плиту и нагрейте поверхность. Когда сковорода разогреется, поставьте на поверхность ложку соли, как должно покрыть всю сковородку. После этого огонь надо уменьшить, а соль перемешивать периодически.



После этого лайфхака, пища не будет прилипать к поверхности / Фото Pexels

Прожаривайте соль до тех пор, пока белый цвет не изменится на желтоватый и не почувствуется легкий дымок. Уже через 10 минут ее можно будет забирать с огня.

Соль можете высыпать и протереть поверхность бумажным полотенцем. Тогда налейте масло и полотенцем разотрите и поставьте на 2 – 3 минуты на плиту. После этого протрите насухо полотенцем и готово! Сковородку можно использовать и не переживать, что к ней прилипнет пища.