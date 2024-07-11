Навіть якісна сковорідка з антипригарним покриттям з часом може втратити свої властивості. Однак купувати нову зовсім не треба поспішати. Є гарний спосіб, який допоможе реанімувати пательню, до якої липне їжа.

Читайте також Ви зміните рецепт назавжди: ці 5 страв потрібно готувати в бульйоні, а не на воді

Що зробити, щоб їжа не прилипала до сковорідки

Секрет дуже простий. Все, що вам треба знати, то те, що сковорідку треба просмажити сіллю. Це допоможе від прилипання, яке найчастіше стається після миття сковорідки. Також можете посипати сіллю сковорідку тоді, коли вона починає сильно стріляти.

Перед просмажуванням сковорідки сіллю її треба знежирити. Достатньо буде миття миючим засобом та губкою. Тоді поставте її на плиту та нагрійте поверхню. Коли пательня розігріється, поставте на поверхню ложку солі, як має покрити всю сковорідку. Після цього вогонь треба зменшити, а сіль перемішувати періодично.



Після цього лайфхака, їжа не буде прилипати до поверхні / Фото Pexels

Просмажуйте сіль до того часу, поки білий колір не зміниться на жовтуватий і не відчується легкий димок. Вже через 10 хвилин її можна буде забирати з вогню.

Сіль можете висипати та протерти поверхню паперовим рушником. Тоді налийте олію та рушником розітріть й поставте на 2 – 3 хвилини на плиту. Після цього протріть насухо рушником і готово! Сковорідку можна використовувати та не переживати, що до неї прилипне їжа.