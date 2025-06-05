Чому рибу продають вакуумовану – розкаже 24 Канал.

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Для чого вакуумують рибу

Головна причина вакуумування – збереження якості та безпеки риби. При відкачуванні повітря з пакування значно знижується вміст кисню, який необхідний для розмноження бактерій та процесів окиснення. Завдяки цьому гальмується псування, а смакові властивості залишаються на високому рівні довше.

Також вакуумна упаковка запобігає проникненню запахів та вологи, тому риба не вбирає сторонніх ароматів із холодильника і не передає власних. Це особливо актуально для копченої або маринованої риби. Крім того, такий спосіб фасування забезпечує гігієнічність і зручність транспортування.

Зверніть увагу! Важливо пам'ятати: навіть вакуумована риба має термін придатності. Якщо упаковка пошкоджена, здута або з'явився неприємний запах – від такої покупки краще відмовитися.



Сиру рибу бажано з'їсти якомога швидше або заморозити / Фото Unsplash

Щоб риба зберігалася в холодильнику довше, її необхідно належним чином підготувати — це допоможе зберегти свіжість на максимально можливий термін. Отже, вакуум – це не просто сучасна технологія, а реальний спосіб подовжити життя свіжій рибі без консервантів і хімії.

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