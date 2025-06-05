Почему рыбу продают вакуумированную – расскажет 24 Канал.

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Для чего вакуумируют рыбу

Главная причина вакуумирования – сохранение качества и безопасности рыбы. При откачке воздуха из упаковки значительно снижается содержание кислорода, который необходим для размножения бактерий и процессов окисления. Благодаря этому тормозится порча, а вкусовые свойства остаются на высоком уровне дольше.

Также вакуумная упаковка предотвращает проникновение запахов и влаги, поэтому рыба не впитывает посторонних ароматов из холодильника и не передает собственных. Это особенно актуально для копченой или маринованной рыбы. Кроме того, такой способ фасовки обеспечивает гигиеничность и удобство транспортировки.

Обратите внимание! Важно помнить: даже вакуумированная рыба имеет срок годности. Если упаковка повреждена, вздута или появился неприятный запах – от такой покупки лучше отказаться.



Сырую рыбу желательно съесть как можно скорее или заморозить / Фото Unsplash

Чтобы рыба хранилась в холодильнике дольше, ее необходимо должным образом подготовить - это поможет сохранить свежесть на максимально возможный срок. Итак, вакуум – это не просто современная технология, а реальный способ продлить жизнь свежей рыбе без консервантов и химии.

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