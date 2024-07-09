Когда вам нужно сварить, например, макароны или картофель, или спассеровать овощи, вы точно тянетесь с кастрюлей к воде. Впрочем, немало блюд можно улучшить, если вместо этого заменить воду на бульон – куриный, говяжий или просто овощной.

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Киноа

Вы можете попробовать готовить киноа в овощном или курином бульоне и подавать его горячим как гарнир, или холодным в салате. Добавление бульона к воде сделает киноа вкуснее, и также к этому блюду идеально подойдут приправы.

Во время приготовления крупа может впитать много вкусов и наполниться ароматом бульона, и так вы можете добавить меньше соли в блюдо, а она не потеряет в яркости вкуса.

Кус-кус

Рыхлая каша будет на вкус гораздо лучше, если вы добавите к ней немного бульона во время варки. Или же вы можете просто залить сухую крупу горячим бульоном, накрыть крышкой и подождать, пока он впитается в зернышки. также можно размять кашу вилкой и затем вмешать туда сухофрукты, измельченные орехи и добавить свежую зелень.

Картофель

Картофель, сваренный на бульоне, будет на вкус гораздо лучше, чем тот, который вы сварите на воде. Так вы придадите блюду глубины и пикантного вкуса. Бульон можно потом разбавить молоком или небольшим количеством сливочного масла или оливкового масла.

Скорее всего, вам понадобится меньше соли и других ингредиентов, ведь бульон даст весь нужный вкус.



Картофель лучше варить в бульоне / Фото Pexels

Макароны

Приготовление любых макаронных изделий в бульоне поможет совместить вкусы и наполнить макароны пикантностью, а также насытить бульон крахмалистой сладостью – так он получит другую консистенцию и густоту. Особенно хорошо это работает в супах.

Рис

Специалисты советуют всегда для приготовления риса использовать бульон – независимо от того, для какого блюда он нужен. Именно бульон придаст глубокий и интересный привкус давно знакомой крупе. Вы можете использовать говяжий или куриный для лучшего результата.