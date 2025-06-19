Такая температура может вызвать деформацию, трещины или даже плавление пластика. Чтобы не допустить этого – стоит придерживаться простых советов, о которых расскажет 24 Канал.

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Паркуйтесь в тени или под навесом

Звучит банально, но эффективнее – избегать прямых солнечных лучей. Деревья, тент, паркинг или хотя бы тень от здания – все это помогает снизить температуру в салоне минимум на 10 – 15 градусов.

Используйте солнцезащитные шторки или экраны

Лобовое стекло – самый большой источник жары. Экран из отражающего материала значительно уменьшит нагрев.

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Некоторые автовладельцы устанавливают зеркальную тонировку с UV-фильтром – это еще один способ снизить интенсивность солнечного воздействия.

Не оставляйте авто полностью закрытым

Небольшой зазор в окне (буквально 0,5 – 1 сантиметр) будет способствовать циркуляции воздуха. Это помогает уменьшить эффект "духовки" и замедляет нагрев материалов.



Как предотвратить плавление пластика в авто / Фото Unsplash

Обрабатывайте пластик защитными средствами

Существуют специальные антиультрафиолетовые полироли и кондиционеры для пластика. Они:

создают защитную пленку от UV-лучей;

уменьшают риск пересыхания и образования трещин;

продлевают "молодость" деталей торпедо и дверных карт.

Избегайте дешевого пластика

Если вы ставите дополнительные аксессуары или тюнинг, обращайте внимание на качество материалов. Дешевый пластик может плавиться, скручиваться или выделять токсичные испарения уже при +50 – +60 градусах.

Придерживаясь таких простых правил, ничто не испортит пластик в вашем авто. Кроме того, вам не придется касаться раскаленного торпедо, как сковородки.

Ранее мы уже рассказывали, как подготовить авто к летним путешествиям. Для этого рекомендуется собрать базовый набор вещей для дороги, навести чистоту в салоне и обеспечить салон защитой от жары с помощью солнцезащитных шторок или пленки.