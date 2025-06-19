Така температура може спричинити деформацію, тріщини або навіть плавлення пластику. Аби не допустити цього – варто дотримуватися простих порад, про які розкаже 24 Канал.

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Паркуйтесь у тіні або під навісом

Звучить банально, але найефективніше – уникати прямого сонячного проміння. Дерева, тент, паркінг або хоча б тінь від будівлі – усе це допомагає знизити температуру в салоні щонайменше на 10 – 15 градусів.

Використовуйте сонцезахисні шторки або екрани

Лобове скло – найбільше джерело спеки. Екран з відбивного матеріалу значно зменшить нагрів.

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Деякі автовласники встановлюють дзеркальну тонування з UV-фільтром – це ще один спосіб знизити інтенсивність сонячного впливу.

Не залишайте авто повністю закритим

Невеличкий зазор у вікні (буквально 0,5 – 1 сантиметр) сприятиме циркуляції повітря. Це допомагає зменшити ефект "духовки" й сповільнює нагрівання матеріалів.



Як запобігти плавленню пластику в авто / Фото Unsplash

Обробляйте пластик захисними засобами

Існують спеціальні антиультрафіолетові поліролі та кондиціонери для пластику. Вони:

створюють захисну плівку від UV-променів;

зменшують ризик пересихання та утворення тріщин;

подовжують "молодість" деталей торпедо та дверних карт.

Уникайте дешевого пластику

Якщо ви ставите додаткові аксесуари або тюнінг, звертайте увагу на якість матеріалів. Дешевий пластик може плавитись, скручуватись або виділяти токсичні випари вже при +50 – +60 градусах.

Дотримуючись таких простих правил, ніщо не зіпсує пластик у вашому авто. Крім того, вам не доведеться торкатись розпеченого торпедо, мов сковорідки.

Раніше ми вже розповідали, як підготувати авто до літніх подорожей. Для цього рекомендується зібрати базовий набір речей для дороги, навести чистоту в салоні та забезпечити салон захистом від спеки за допомогою сонцезахисних шторок або плівки.